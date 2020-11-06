"Yeni bir gelişme yok"

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili gayrı resmi beşli artı BM zirvesi başlatma olasılığı konusunda yeni bir şey olmadığını söyledi.



Dün akşam Lefkoşa’nın güneyindeki “Filoksenia” Merkezinde “60 yıl Kıbrıs Cumhuriyeti” isimli fotoğraf sergisinin açılışı çerçevesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Anastasiadis, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile yaptığı görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri’nin tepkisi hakkındaki bir soruya, “şu ana kadar gelişme yok” dedi.



BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel danışmanı Jane Holl Lute’yi ne zaman Kıbrıs’a göndereceğiyle ilgili başka bir soruya Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis: “Şu anda açıklanacak bir şey yok” yanıtını verdi.