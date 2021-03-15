"Yeni aşılama yok, 20 bin aşının tümü 2. doz için"

Başbakan Ersan Saner, aşı programının Sağlık Bakanlığı tarafından Çarşamba günü halkla paylaşılacağını açıklayarak, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden alınan 20 bin aşı ile yeni bir aşılama yapmıyoruz. 20 bin aşının tümü ikinci doz aşıların tamamlanması için kullanılıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, AstraZeneca aşısının Kıbrıs’ın güneyinde durdurulmadığını, Avrupa’nın bazı ülkelerinde durdurulduğunu ve o serilerin iptal edildiğini belirtti. Üstel, “Bizim ülkemize gelen aşılar o serilerin dışındadır. Hem Avrupa Birliği’nden hem de İngiltere’den de bu konuda görüşler alındı. O doğrultuda çalışmalar yapılmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde bu aşılar yapılmayacak iddiası söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Başbakan Saner ve Sağlık Bakanı Üstel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Acil Durum Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ziyaretlerde bulundu.

Saner ve Üstel, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaretlerinin ardından hastane önünde basına açıklamalar yaptı. Saner ve Üstel’e hastane yetkilileri de eşlik etti.

Aşı programı… “Sağlık Bakanlığı tarafından çarşamba günü halkla paylaşılacak”

Başbakan Saner, programın Sağlık Bakanlığı tarafından Çarşamba günü halkla paylaşılacağını açıklayarak, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nden alınan 20 bin aşı ile yeni bir aşılama yapmıyoruz. Basında çıkan bu tip haberlere de cevap olur. Herhangi bir yeni aşılama yok. Bu konuda halkımız rahat olsun. 20 bin aşının tümü ikinci doz aşıların tamamlanması için kullanıyor Sağlık Bakanlığı. Bundan sonraki süreci de tüm halkımızla şeffaf bir şekilde paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Astrazeneca aşısının bazı ülkelerde durdurulması… Üstel: “bizim ülkemize gelen aşılar o serilerin dışındadır”

AstraZeneca aşısının Avrupa’da ve birçok ülkede kullanımının durdurulmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sağlık Bakanı Ünal Üstel ise, AstraZeneca aşısının Kıbrıs’ın güneyinde durdurulmadığını, Avrupa’nın bazı ülkelerinde durdurulduğunu ve o serilerin iptal edildiğini belirtti. Üstel, “Bizim ülkemize gelen aşılar o serilerin dışındadır. Hem Avrupa Birliği’nden hem de İngiltere’den de bu konuda görüşler alındı. O doğrultuda çalışmalar yapılmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde bu aşılar yapılmayacak iddiası söz konusu değil” dedi.

Güney Afrika varyantının ülkeye gelip gelmediği sorusuna ise Bakan Üstel, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi DNA Laboratuvarı’nda çalışmaların başladığını belirterek, hem Afrika varyantı hem de Londra varyantı olarak gelen kitlerle birlikte çalışıldığını, önümüzdeki günlerde tespitlerin kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.