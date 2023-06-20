“Yemiş alacağı” vaadiyle kandırdığı çocuğu kaçırdı

Lefkoşa’da, 8 yaşındaki çocuğu “marketten yemiş alacağı” vaadiyle kandırıp “yasal varisinden kaçırdığı” ifade edilen U.B. isimli zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, U.B. isimli zanlının “Yasal Vesayetten Kaçırma” suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Pazartesi sabahı, yasal vasisinden izin almadan marketten yemiş alacak vaadiyle kandırıp 8 yaşındaki çocuğu evinin önünden yürüyerek uzaklaştırıp “yasal vesayetten kaçırma” suçunu işlediğini anlattı.

Polis, çocuğun annesi tarafından evinden 450 metre uzaklıkta Haydarpaşa Sokak üzerinde bulunan Turizm Bakanlığı önünde tespit edildiğini belirtti. .

Polis, aynı gün zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını ve çocuğun sosyal hizmet memuru huzurunda ifadesinin temin edildiğini anlattı.

Polis, zanlının soruşturmaya etki etme olasılığı olmadığını ve “Kadına Şiddet, Kanunsuz Uyuşturucu Madde, Kasti Hasar, Mahkeme Emrine Riayetsizlik; Eczacılık ve Zehirler Yasasına Aykırı Hareket” suçlarından teminata bağlı olduğunu belirtti.

Polis, ailenin şikayetçi olmadığını söyleyerek, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 2 kefilin 250 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 30 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.