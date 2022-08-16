Yeğenine cinsel saldırı ve tecavüzden tutuklandı

16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel tecavüze teşebbüs, Cinsel istismar ve Cinsel saldırı suçlarından tutuklanan çocuğun dayısı M.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Çocuğun ifadesinin sosyal hizmet uzmanları eşliğinde alındığını kaydeden Polis, zanlının gönüllü ifadesinde suçları kabul etmediğini anlattı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Ozan Kuşak, meseleyle ilgili yaşananları aktardı. Polis, huzurda bulunan M.E.’nin 16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel tecavüze teşebbüs, Cinsel istismar ve Cinsel saldırı suçlarıyla yargılandığını belirtti.

Polis, 2017 - 2022 tarihleri arasında zanlı M.E.’nin yeğeni olan 12 yaşındaki kız çocuğunun müteakip defalarca çocuğa cinsel saldırıda bulunduktan sonra Cinsel tecavüze teşebbüs edip çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

Polis, M.E.’nin mahkeme emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifadesinde suçları kabul etmediğini anlattı.

“7 yaşından itibaren cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik ifadesi var”

Polis, çocuğun ifadesinin sosyal hizmet uzmanları eşliğinde alındığını ve yeğenine 7 yaşından itibaren cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik ifadesinin bulunduğunu söyledi.

Polis tutukluluk talep etti…

Polis, meselenin ciddi bir mesele olup alınması gereken ifadeler olduğunu belirtip, zanlının ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların ilk etapta poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.