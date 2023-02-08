Yedikonuk’ta “patlama sesi”

Yedikonuk bölge halkı, saat 19.00 sıralarında bir “patlama sesi” ile sarsıldıklarını ifade ediyor…

Söz konusu sesin, Mehmetçik ve Büyükkonuk bölgelerinde de duyulduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan, Büyükkonuk-Mehmetçik Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, söz konusu ihbarın kendilerine de ulaştığını, belediye ve polis ekiplerinin bölgede tarama yaptığını ancak herhangi bir bulguya ulaşamadıklarını belirtti.

Öte yandan Kanal SİM’e konuşan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da ihbarın gelmesinin ardından hem İçişleri Bakanlığı hem de asker, polis ve Ercan Havalimanı ile iletişime geçtiklerini, herhangi bir bulguya rastlamadıklarını söyledi.

Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarını sürdüğünü belirten Toroslu, görgü tanıklarının “sanki bir bomba düşmüş gibi bir patlama sesi” duyduklarını söyledi.

Toroslu, “Alevlenme veya ateşe rastlamadık. Araştırmalarımız sürüyor. Bir sonuca ulaşır ulaşmaz kamuoyu bilgilendirilecek” dedi.

Öte yandan Polis Basın Subaylığı da konuyla iglili açıklama yaparak, araştırmanın sürdüğünü bildirdi:

"Yedikonuk Bölgesinde bir patlama sesi duyulduğu yönünde alınan ihbar nedeniyle bölgede polis tarafından yapılan devriye ve kontrollerde şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Polisin konu ile ilgili araştırması sürüyor ."

Fotoğraf: ARŞİV