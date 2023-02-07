Yedikonuklu Şeyma Köse ve bebeği Poyraz İskenderun, yaşamını yitirdi.

Deprem bölgesinden giden spor kafileleri değil, farklı nedenlerle orada bulunan vatandaşlarımız da var. Yedikonuklu Şeyma Köse ve bebeği Poyraz da depreme Antakya – İskenderun’da yakalananlar arasında.

Göçük altından ağır yaralı olarak kurtarılan Yedikonuklu Şeyma Köse ve bebeği Poyraz’dan ne yazık ki acı haber geldi. Şeyma Köse ve bebeği Poyraz enkaz altından yaralı olarak çıkarıldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.