YDÜ’nün mezun veteriner hekimlerden Anıtkabir’e anlamlı ziyaret

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nin 2025-2026 akademik yılı mezunları, meslek yaşamlarına adım atmadan önce Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ziyarete, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsfendiyar Darbaz, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Beyza Ulusoy ve Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Sağmanlıgil ile 40 mezun veteriner hekim katıldı. Anıtkabir’de düzenlenen resmi program kapsamında askeri tören eşliğinde Atatürk’ün mozolesine çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnet ve saygı ifade edildi. Ziyaret, Anıtkabir Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erdi.

Anıtkabir Özel Defteri’nde bilim, Cumhuriyet ve veteriner hekimlik vurgusu

Anıtkabir Özel Defteri’ne yazılan mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda bulunmanın büyük bir onur olduğu ifade edilerek Atatürk’ün Türk milletine gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi ile akıl ve bilimi rehber edinen anlayışının bugün de yol göstermeye devam ettiği vurgulandı. Atatürk’ün “Milli ekonominin temeli ziraattır” sözünün, tarımın, hayvancılığın ve veteriner hekimliğin ülkenin kalkınması ve refahı açısından taşıdığı stratejik önemi ortaya koyduğu belirtildi.

Veteriner hekimliğin yalnızca hayvan sağlığını koruyan bir meslek olmadığı; toplum sağlığının, gıda güvenliğinin, çevre sağlığının ve sürdürülebilir üretimin en önemli güvencelerinden biri olduğu ifade edilen mesajda, Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olan genç veteriner hekimlerin bilimsel düşünceyi, meslek etiğini, üretime katkıyı ve insanlığa hizmet anlayışını Cumhuriyet değerleriyle birlikte geleceğe taşıyacaklarına olan inanç dile getirildi.

Mesaj, Cumhuriyet’in emanetini aklın ve bilimin ışığında daha ileriye taşıma kararlılığının altı çizilerek; ülkesine, milletine ve insanlığa fayda sağlayacak veteriner hekimler yetiştirme sorumluluğunun aynı kararlılıkla sürdürüleceği vurgusuyla son buldu.