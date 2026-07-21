“868 gündür izinsiz ikamet ettiği tespit edildi”

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde yapılan muhaceret kontrolünde 868 gündür Kıbrıs’ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiği belirlenen zanlı, ihracına yönelik işlemler ve soruşturmanın tamamlanabilmesi için 8 gün tutuklu kalacak.

KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan M.D.B. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Yaren Babahan olguları aktardı.

Polis, 17.07.2026 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne giden zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 01.03.2024 tarihinden itibaren toplam 868 gün KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ihracı için gerekli yazışmaların yapılacağını, adada başka herhangi bir suça karışıp karışmadığı ile ilgili araştırma yapılacağını ifade ederek, 8 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.