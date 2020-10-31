‘YDÜ’den istendi, Türkiye’den alındı’

Devrim DEMİR

Sağlık Bakanlığı’nın, bir süre önce İçişleri Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Yakın Doğu Üniversitesi’nde geliştirilen ‘Elektronik Bileklik’ler’ yerine, yurt dışında bir firmayı tercih ettiği belirtildi.

YDÜ, ‘Sağlık Bakanlığı bizi görmezden geldi’ dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bakanlığa destek amaçlı ürettiği bileklikleri Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin görmezden gelerek yurt dışında bir firma ile anlaştığını ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan, YENİDÜZEN’e konuştu.

Tüzünkan: “İçişleri Bakanlığı’nın talebiydi... Sağlık Bakanı’na da tanıttık”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan, İçişleri Bakanlığ ‘İnovasyon Merkezi’nden’ elektronik bileklik üretmesi konusunda bir talep geldiğini anlattı.

Tüzünkan, talebin çok kısa sürede genişletilerek üretime geçildiğini ve bilekliklerin Pilli’nin de bulunduğu bir ortamda Ulaştırma Bakanlığı’nda tanıtıldığını söyledi.

‘Kâr amaçlı değildi’

Bileklikler için yazılım dâhil her şeyin tasarlandığını, üretilen bilekliklerin hiçbir şekilde kar amaçlı olmadığını kaydeden Tüzünkan, “Pandemi sürecinde Acil Servisimiz Sağlık Bakanlığı’na destek için hazırdı ve her türlü desteği verdik. Hiçbir kar amacı gütmeden ürettiğimiz bileklikleri Sağlık Bakanı Ali Pilli, görmezden geldi. Bakanlığın yurt dışından bileklik talep ettiğini basın yolu ile öğrendik. Amacımız yardımcı olmaktı, bizim hiçbir şey talep etmeden ürettiğimiz bileklerimiz için sunumlar da yapılmıştı. Bu davranışa hiçbir anlam veremedik” şeklinde konuştu.

Pilli: “Deneme yapıyoruz, sözleşme yok”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Yakın Doğu Hastanesi’nden yapılan açıklama üzerine Yenidüzen’e konuyla ilgili bilgi verdi. Pilli, söz konusu şirketin ürünlerini deneme sürecinde olduklarını kaydederek, ortada bağlayıcı herhangi bir sözleşmenin bulunmadığını vurguladı. Deneme amaçlı olarak bilekliklerin kullanıldığını kaydeden Pilli, “Bakanlık olarak her şirket ve kurumun tekliflerine açığız” dedi.

YDÜ’ne de her zaman kapılarının açık olduğunu vurgulayan Pilli, komitenin uygun görmesi halinde YDÜ ürünlerinin de denenebileceğini açıkladı.

“Bileklikleri karantinadakiler ödeyecek”

Öte yandan ev karantinasıyla da ilgili konuşan Pilli, ilerleyen günlerde başlayarak olan uygulamada, bilekliklerin, Bakanlık tarafından değil ev karantinasına alınacak olan kişiler tarafından ödeneceğini duyurdu.



Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi sosyal medyadan yaşananlara tepki gösterdi.