YDÜ’de  “Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konseri” yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konseri”, yarın saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde dinleyicilerle buluşacak.

Konserde, Türkiye’nin en uzun soluklu oda müziği gruplarından biri olan yaylı çalgılar dörtlüsü “Nemeth Quartet” oda müziği korosu sahne alacak. KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile ilk kez buluşacak olan koro, yaptığı uluslararası konserlerle de adından söz ettiriyor. Bugüne kadar, pek çok seçkin konserde yer alan Nemeth Quartet korosunda; kemanda Gülen Ege Serter ve Şeniz Serter, viyolada Pınar Basalak, viyolonselde ise Mutlu Varlık Kocaili performans sergileyecek. Nemeth Quartet, Ludwig van Beethoven’ın etkileyici eserleri yanında Oğuzhan Balcı’ya ait eseri de selendirecek. Besteciliği ile de öne çıkan müzik insanlarından Oğuzhan Balcı, konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı yönetecek.

Konser, ücretsiz olarak halkın katılımına açık olacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile yapılan iş birliği ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen klasik müzik konserleri halkla ücretsiz olarak buluşmaya devam ediyor. 14 Mart Cuma günü saat 20.00’de düzenlenecek “Dünya Emekçi Kadınlar Günü Konseri” de ücretsiz olarak halkın katılımına açık olacak.