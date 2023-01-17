YDÜ Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan hayatını kaybetti
2000 yılından bugüne Yakın Doğu Üniversitesi’nin rektörlüğünü yürüten Prof. Dr. Ümit Hassan hayatını kaybetti.
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2000 yılından bugüne Yakın Doğu Üniversitesi’nin rektörlüğünü yürüten Prof. Dr. Ümit Hassan hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Ümit Hassan, 18 Ocak Çarşamba günü (yarın), saat 10.30’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenin ardından Lefkoşa mezarlığında son yoluculuğuna uğurlanacak.
Hassani bir süredir tedavi altındaydı.
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Etiketler : ydü, Prof. Dr. Ümit Hassan