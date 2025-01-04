YDP'nin yetkili organları "hükümetten çekilelim" dedi

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Genişletilmiş Parti Meclisi (Yüksek İstişare Kurulu) toplantısından “Hükümetten çekilme” kararı çıktı.

“Tavsiye nitelikli” olduğu açıklanan söz konusu kararın, önümüzdeki günlerde toplanacak Parti Meclisi’ne sunulacağı ve resmi kararın üretileceği açıklandı.

Kanal T’nin canlı yayınına konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Partinin ilçe başkanları, başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları başkanları fikirlerini beyan ettiler. İlginç şekilde kimse, hükümetin devam etmesi yönünde görüş sunmadı” dedi.

Arıklı, “Kısa süre sonra Parti Meclisi toplanacak ve kararı alacak” diyerek, Parti Meclisi’nin ne zaman toplanacağına ilişkin soruya, “Buna Merkez Yönetim Kurulu (MYK) karar verecek” yanıtını verdi.

Arıklı, üyeler arasında da bir “telefon anketi” yapmak istediğini belirterek, “bu, önemli bir karar” şeklinde konuştu.

Arıklı, toplantıya katılan herkesin, “hükümetten bir an önce çekilelim” dediğine de işaret etti.

Öte yandan YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, Kanal T'ye yaptığı açıklamada, parti meclisinin ocak ayı icinde olacağını duyurdu.