YDP’den “Yerleşkeye Evet” mitingi: “Külliye, zaruri bir ihtiyaç”

Üst’El Hükümeti’nin küçük ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi, Boğaz Piknik Alanı’nda “Külliyeye Evet” mitingi düzenledi.

YDP’den yapılan açıklamada, “Yerleşkeye Evet” mitingi olarak lanse edilen söz konusu etkinlikte konuşan partinin genel başkanı, ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, külliye karşıtı eylemlerde “30 örgütün toplamda 50 kişi” toplayabildiğini öne sürerek, YDP’nin söz konusu mitingine “binden fazla kişinin katıldığını” iddia etti:

“30 örgütün toplanarak düzenledikleri mitinglerde protestocuların sayısı 50’yi bulmuyor. Ama sesleri çok çıkıyor. YDP, 24 saatlik bir çalışmayla etkinlik alanında binden fazla kişiyi bir araya getirmiştir. Güç budur, organizasyon budur, milli davaya destek budur”

“Milli davaya hakaretler yağdıran güruha harika bir cevap verdiniz”

Piknik alanına gidenlere seslenen Arıklı, “Bugün buraya toplanarak her kesime bir mesaj verdiniz. Külliye meselesinden dolayı Anavatan Türkiye’ye, KKTC hükümetine ve Cumhurbaşkanı’na hakaret etmeyi bir alışkanlık haline getiren ve külliye üzerinden milli davaya hakaretler yağdıran güruha harika bir cevap verdiniz” ifadelerini kullandı.

Önce külliyenin bir “hediye” olduğunu öne süren Arıklı, “Onlara göre Türkiye sadece para versin ama hiçbir şeye karışmasın. Bunlarda burada inanmadığı devletin nimetlerinden faydalanmaya devam etsinler; Anavatan’a KKTC’ye ve KKTC’yi yönetenlere hakaretler yağdırsınlar. Bunun adına da demokrasi desinler. Sevsinler sizin demokrasinizi” dedi.

“Külliye, zaruri bir ihtiyaç”

Külliyenin zaruri bir ihtiyaç olduğunu iddia eden Arıklı, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanlığı binası sömürge döneminden kalma valilik binasıydı. 1939 yılında sömürge valisi için yapılmıştı o bina. Şu an da çok yetersiz. Binanın üzerinde bulunduğu sur, yavaş yavaş yıkılıyor. Cumhurbaşkanlığı binasının yanındaki binalar gerçekten Devletimize yakışmayan, gecekondu tipi asbest binalar. Orayı görünce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'size bir bina yapalım' deme ihtiyacı duydu.”

“CTP’lilere soruyorum… o binaya girecek misiniz?”

Arıklı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a işaret ederek; “Ey Tufan Erhürman sana buradan soruyorum. Sen bir gün cumhurbaşkanı olursan o yerleşkedeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gidip oturacak mısın oturmayacak mısın? Aynı şekilde CTP’li milletvekillerine de soruyorum. O meclis binası bittiğinde siz o meclis binasına girecek misiniz girmeyecek misiniz? Bunu şimdiden söyleyin bilmek istiyoruz” dedi.