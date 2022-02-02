YDP’den Hükümet görüşmelerinde başkana tam yetki

Yeniden Doğuş Partisi Parti Meclisi toplandı, Hükümet görüşmelerinde Genel Başkana tam yetki verdi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre dün gece genişletilmiş istişare toplantısı gerçekleştirildi, yol haritası çizildi. İstişare toplantısı öncesi bir araya gelen Parti Meclisi ise, aralarında ‘başkana tam yetkinin’ de olduğu bir dizi karar üretti.

YDP Parti Meclisi kararları şöyle açıklandı:

1)Hükümet görüşmelerinde Genel Başkana tam yetki verildi.

2)MYK’nın Disiplin Kuruluna gönderdiği PM üyeleri ile istifa eden toplam 19 PM üyesinin yerine yedek listeden yeni üyeler atanması onandı.

3)Üye listelerinin güncellenmesine ve böylece YSK da kayıtlı üye sayısının azaltılmasına karar verildi.

4)Yerel Seçimlerde her bölgede YDP adayları ile seçime girilmesi için gerekli çalışmaların şimdiden başlatılması alkışlarla kabul edildi.