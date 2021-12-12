YDP’de yoğun katılım

YDP de aday belirlemek için sandık başında. Kayıtlı 8 bin 942 üyesi olan YDP'de şu ana kadar 435 kişi oy kullandı. 9.45'te başlayan oy verme işlemi saat 22.00'ye kadar sürecek.

Yoğun bir katılımın olduğu oy vermede aynı zamanda geniş güvenlik önlemlerinin de alındığı dikkat çekti.

Yoğun katılımla pandemi şartlarındaki sosyal mesafe de hiçe sayıldı...