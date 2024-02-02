YDP’de işler karıştı, karşılıklı suçlamalar başladı

Koalisyonun küçük ortağı Yeniden Doğuş Partisi’nde (YDP) yaklaşan kurultay öncesi işle karıştı, karşılıklı suçlamalar başladı.

3 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek kurultayda partinin genel sekreteri ve Din İşleri eski Başkanı Talip Atalay, mevcut genel başkan Erhan Arıklı’ya karşı aday olacağını duyurdu.

Bu kapsamda karşılıklı suçlamaların yaşandığı parti içinde gerginlik arttı. Atalay, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, geçtiğimiz yerel seçimlerde YDP'nin bazı bölgelerde aday çıkarmamasıyla ilgili Arıklı’nın kendilerine “Ankara böyle istiyor” dediğini, bunun “yalan” olduğunu söyleyerek o dönem parti tabanının Erhan Arıklı tarafından aldatıldığını iddia etti.

Atalay’ın sözlerine, Erhan Arıklı’dan yanıt geldi. Arıklı, “Hoca” diyerek seslendiği Atalay’a yönelik, “bu konuda Ankara’da kimle konuştun da benim sizleri aldattığım kanısına vardın? Bana böyle bir iftira atmak Din İşlerini yıllarca yönetmiş bir din adamına yakışıyor mu?” sorularını sordu.

Erhan Arıklı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, kurultayda kaybetmesi halinde siyaseti bırakacağını söylemişti.