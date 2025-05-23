YDP Tatar’ı destekleyecek
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar’ı destekleme kararı aldı.
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan Ersin Tatar’ı destekleme kararı aldı.
Parti Meclisi sonrası açıklama yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı partisinin üyelerinin kararının bu yönde olduğunu belirtti.
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Etiketler : ERSİN TATAR, YDP