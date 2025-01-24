YDP - PM erteleniyor: Başbakan ile görüşeceğiz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) MYK hükümetteki pozisyon ve değerlendirmek üzere toplandı.

Hükümetin geleceği ile ilgili BRT yayınına bağlanan YDP Başkanı Erhan Arıklı, “Başbakanla Londra’ya gitmeden önce kısa görüşmemiz olmuştu. Arzu ve düşüncelerimizi ilettik ve dönünce konuşmakta mutabık kaldık. Hafta sonu dönüyor. Bir kez daha görüşmeden bizim bu şekilde karar almamız doğru olmaz, görüşümü bildirdim. Erteleme talep ettim. Yarınki PM’yi de ileriki bir tarihe erteleyelim diyoruz… Yani neticede Başbakanı ve görüşmeyi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.