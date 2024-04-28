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YDP Kurultayı: İlk sandığa göre Erhan Arıklı önde

YDP Kurultayı: İlk sandığa göre Erhan Arıklı önde

Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) 4’üncü Olağan Kurultayı'nda oy verme işlemi sona erdi.

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Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) 4’üncü Olağan Kurultayı'nda oy verme işlemi sona erdi.

Sabah 10.30'da başlayan oy verme işlemi, 20.30 sıralarında son buldu.Tasnif işlemlerinin ardından Divan, oy sayımına başladı.

Mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı ile Genel Sekreter Talip Atalay'ın yarıştığı kurultayda toplam 3 ilçenin sandıkları açıldı.

Oy oranları, Erhan Arıklı'nın güven tazelediğine işaret ediyor.

Divan Başkanlığı, oy oranlarını şöyle açıkladı:

LEFKOŞA

707 oy kullanıldı

493 oy Erhan Arıklı

203 oy Talip Atalay

11 oy geçersiz

GİRNE

1024 oy kullanıldı

691 oy Erhan Arıklı

320 oy Talip Atalay

13 oy geçersiz

LEFKE

62 oy kullanıldı

49 Erhan Arıklı

12 Talip Atalay

1 geçersiz

MAĞUSA

719 oy kullanıldı

401 oy Talip Atalay

311 oy Erhan Arıklı

7 oy geçersiz

İSKELE

311 oy kullanıldı

225 oy Erhan Arıklı

81 oy Talip Atalay

5 oy geçersiz

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