YDP Kurultayı: İlk sandığa göre Erhan Arıklı önde
Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) 4’üncü Olağan Kurultayı'nda oy verme işlemi sona erdi.
Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) 4’üncü Olağan Kurultayı'nda oy verme işlemi sona erdi.
Sabah 10.30'da başlayan oy verme işlemi, 20.30 sıralarında son buldu.Tasnif işlemlerinin ardından Divan, oy sayımına başladı.
Mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı ile Genel Sekreter Talip Atalay'ın yarıştığı kurultayda toplam 3 ilçenin sandıkları açıldı.
Oy oranları, Erhan Arıklı'nın güven tazelediğine işaret ediyor.
Divan Başkanlığı, oy oranlarını şöyle açıkladı:
LEFKOŞA
707 oy kullanıldı
493 oy Erhan Arıklı
203 oy Talip Atalay
11 oy geçersiz
GİRNE
1024 oy kullanıldı
691 oy Erhan Arıklı
320 oy Talip Atalay
13 oy geçersiz
LEFKE
62 oy kullanıldı
49 Erhan Arıklı
12 Talip Atalay
1 geçersiz
MAĞUSA
719 oy kullanıldı
401 oy Talip Atalay
311 oy Erhan Arıklı
7 oy geçersiz
İSKELE
311 oy kullanıldı
225 oy Erhan Arıklı
81 oy Talip Atalay
5 oy geçersiz