YDP Kurultayı erteleniyor

Yeniden Doğuş Partisi'nin pazar günü gerçekleşmesi beklenen kurultayı Nisan ayına erteleniyor.

Konuyla ilgili YENİDUZEN'e konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, eski Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun partiden ayrıldığı süreçte toplu şekilde istifa eden bazı üyelerin istifalarının YSK tarafından kabul edilmediğini, söz konusu "istifa edemeyen" üyelerin oy kullanabileceklerini, bunu engellemek istediklerini söyledi.

Arıklı bu kapsamda tüzük değişikliğine gidilmesi gerektiğini ifade etti. Tüzük değişikliğine gidebilmek adına kurultayı ertelediklerini söyleyen Arıklı, Mart ayında da tüzük kurultayı yapacaklarını belirtti.

Arıklı, detaylı açıklamanın 15.00'deki basın toplantısında yapılacağını ifade etti.