YDP Kurultayı ertelendi
Yeniden Doğuş Partisi’nin bugün yapılması planlanan Olağan kurultayı nisaba takıldı.
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Yeniden Doğuş Partisi’nin bugün yapılması planlanan Olağan kurultayı nisaba takıldı.
Kurultay 11 Nisan Pazar gününe ertelendi. Yeniden Doğuş Partisi 3.Olağan kurultayı nisap sağlanamadığı için ertelendi.
Parti basın bürosundan yapılan açıklamada 3.Olağan Kurultay’ın nisabın sağlanamamasından dolayı tüzük gereği 15 gün sonra 11 Nisan’da yapılacağı kaydedildi.
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