YDP kararını yarın veriyor  

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) bugün, Parti Meclisi yarın toplanarak, partinin hükümetteki pozisyonunu değerlendirecek.

TAK muhabirinin YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz’dan aldığı bilgiye göre, MYK bu akşam 18.00’de basına kapalı şekilde toplanacak.

Toplantı sonrası basına yazılı açıklama yapılacak.

Yarın gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısının yeri ve saatine de bu akşamki toplantıda karar verilecek.

Geçtiğimiz günlerde YENİDÜZEN’e konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumartesi günü gerçekleşecek Parti Meclisi toplantısında, hükümetten çekilip çekilmeyeceklerinin belli olacağını ifade etmişti.

Arıklı, Çarşamba gün Ankara’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmiş, TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmüştü. Arıklı’nın, Ankara ziyaretindeki diğer görüşmelere ilişkin kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hükümet içerisindeki kaynaklar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kıbrıs’tan sorumlu ismi Cevdet Yılmaz’ın önümüzdeki günlerde adaya gelerek, önce külliyeyi ardından da “hükümeti” kontrol edeceğini, “vali” gelmeden, hükümette herhangi bir değişiklik olmayacağını ifade etmişti.

YDP, Aralık ayından bu yana hükümetten çekilmenin sinyallerini veren açıklamalar yayınlıyor.

Son olarak genişletilmiş bir Parti Meclisi toplantısı yapan YDP, tabandan yükselen “hükümetten çekilelim” çağrıları üzerine, tüm ilçelerin nabzını yoklayan bir çalışma sürecine girmişti.