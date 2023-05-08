YDP adayını belirledi

Yeniden Doğuş Partisi, 25 Haziran Milletvekili ara seçimleri için adayını açıkladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “YDP, Kıbrıs Türk siyasetine genç dinamik ve hanımefendi bir akademisyeni daha kazandırıyor... 25 Haziran Milletvekili ara seçimleri için, Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger'i takdimimdir” ifadelerini kullandı.