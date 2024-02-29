"Yazılı basına bir darbe daha"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, basın sektöründeki sorunlara dikkat çekti, sektörün kapanma noktasına gelmemesi için önlem alınmasınıın şart olduğunu söyledi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özuslu, "Durum ciddidir ve acil önlem alınması şarttır. Medya kuruluşlarımız, dağıtım şirketimiz ve basın örgütlerimizle birlikte konunun takipçisi olacağız" dedi.

Özüslu'nun paylaşımı şöyle:

"Yıllardır binbir çeşit sorunla boğuşan ve sürekli kan kaybeden basınımız ve dolayısıyla demokrasimiz ciddi bir darbe daha alıyor. Sürekli yükselen hayat pahalılığı ve artan maliyetler nedeniyle Türkiye’de çıkan çok sayıda gazete ve derginin Kıbrıs’taki dağıtımı durduruldu.

Türkiye’deki Turkuaz Dağıtım Şirketi tarafından Kıbrıs’a gönderilen haftalık ve 15 günlük dergilerin dağıtımı tamamen sonlandırılırken, aylık dergilerin akibeti de önümüzdeki ay belli olacak. Baskısı Kıbrıs’ta yapılan üç gazetenin dağıtımında şimdilik sorun yok, ancak İstanbul’da baslılıp adaya bir gün gecikmeli ulaşan bazı Türkiye gazetelerinin dağıtımına da son verildi.

Alınan bu karara yükselen masraflar ve tirajların düşmesi sebep oldu. Bu gelişme Kuzey Kıbrıs genelindeki 203 bayinin neredeyse yarısının kapanmasına neden olacak. Gazete ve dergi dağıtımı yapan tek şirket Media News, bu beklenmeyen gelişme karşısında çok büyük ihtimalle ‘küçülme’ye gitmek zorunda kalacak, özellikle uzak ve ücra köylerle beldelere dağıtımdan vazgeçecek.

Birçok insan artık gazete ve dergi okumaktan mahrum olacak, geçimini bu işten sağlayan bayiler gelir kaybına uğrayacak, bazıları belki de kapanacak. Ve tüm bu olup bitenler, Kıbrıs Türk yazılı basınını da ciddi şekilde etkileyecek. Bayi sayısı ve dolayısıyla erişim azalacağından, tirajlar daha da dibe vuracak. Durum ciddidir ve acil önlem alınması şarttır. Medya kuruluşlarımız, dağıtım şirketimiz ve basın örgütlerimizle birlikte konunun takipçisi olacağız."