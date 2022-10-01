Yazarları “Kıyamet Alametleri”ni anlattı

Murat OBENLER

Işık Kitabevi, Kıbrıs doğumlu Ünver Alibey’in küratörlüğünü üstlendiği Kıyamet Alametleri isimli kitapla ilgili etkinliklerden ilkini kendi binasında gerçekleştirdi. Türkiye, İrlanda, İtalya, Kanada, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Hollanda’dan yazarların apokaliptik bilimkurgu öykülerini bir araya getiren kitabın yazarlarından Türkiye’den Seran Demiral ve Funda Özlem Şeran ile İtalya’dan Chiara De Giorgi kitapseverlerle buluştu.

Söyleşi,soru-cevap ve kitap imza ile doyurucu bir etkinlik oldu

Kitapta küratörlük,editör ve çevirmen olarak da görev alan Kıbrıs doğumlu Ünver Alibey’in de hazır bulunduğu etkinlikte hem bilimkurgunun bir alt-türü olarak 19. yüzyılın ilk yarısından beri var olan kıyamet edebiyatı ile ilgili sohbet edilirken hem de yazarların kendi öyküleriyle ilgili söyleşiler yapıldı, okurların soruları ile zenginleşen buluşma kitabın ve yazarların diğer kitaplarının imza vermeleri ile sona erdi.

3 saat boyunca kıyamet hikayeleri arasında dolaştık

6 yazarın zaman zaman bizi eğlendiren, endişelendiren, uyaran ve hayal gücümüzü zorlayan öykülerinin anlatıldığı Kıyamet Alametleri seçkisinde mutasyona uğrayıp politikaya soyunan hamamböcekleri,bilimsel deneyler sonucunda ortaya çıkan yeni bir buzul çağı,nereden geldiği belirsiz ağaçların sebep olduğu psikedelik fırtına,yabancı bir gezegenden gelenlerin bizi gözetlesinler diye dünyamıza serpiştirdiği korkuluklar ve gezegenlerle bilardo oynayan kudretli varlıklar ana hikayelerinin altında onlarca alt-yan hikaye de anlatılıyor.

Yazarlar okurlarla buluşmalarını sürdürecek

Çocuk ve gençlik kitapları da olan Türkiye’den Seran Demiral ve Funda Özlem Şeran ile İtalya’dan Chiara De Giorgi 3 Ekim Pazartesi günü saat 10:00’da Girne 19 Mayıs Koleji, saat 14:00’de Girne Halk Kütüphanesi’nde ve 4 Ekim Salı günü de saat 10:00’da Lefkoşa Türk Lisesi’nde okurlarla buluşacaklar.