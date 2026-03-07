Yazar Zeki Erkut’tan “adres tespiti” uyarısı

Yazar Zeki Erkut, son günlerde bazı evlere gelerek “adres tespiti” yaptığını söyleyen kişilerle ilgili yurttaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Erkut, sosyal medya paylaşımında, kapısını çalan genç bir kadının elinde not defteriyle birkaç soru sormak istediğini ve “adres tespiti yapmakla görevli” olduğunu söylediğini aktardı. Söz konusu kişinin bunun bir bakanlık çalışması olduğunu, kendisinin ise taşeron bir firmada çalıştığını ifade ettiğini belirten Erkut, gösterilen belgenin ise imzası ve mührü net olmayan, güven vermeyen bir kağıt olduğunu kaydetti.

Durumdan şüphe duyduklarını ifade eden Erkut, “Böyle bir çalışmadan haberimiz yok. Belge istedik ancak başı sonu belli olmayan bir kağıt gösterildi, güven duymadık” dedi.

Erkut, geçmişte bir bakanın sığınakların adreslerinin sorulmasına yönelik “Adresi niye soruyorsunuz, düşmana mı vereceksiniz?” şeklinde açıklama yaptığını da hatırlatarak şu soruyu yöneltti:

“Şimdi biz de soruyoruz; adres tespiti neyin nesi, kimin fesi, düşmana mı vereceksiniz?”

Bu durumun yeni bir dolandırıcılık yöntemi olabileceğine de dikkat çeken Erkut, yurttaşların temkinli olması gerektiğini vurguladı.