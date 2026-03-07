“Califorian, açıldığı ilk gün bir marka oldu”

Berivan BABAHAN

Califorian Trading LTD Direktörü Salih Kayım, gençlik yıllarında yurt dışında gördüğü restoranlardan etkilenerek hayalini kurduğu Califorian’ı 2000 yılında hayata geçirdi. Açıldığı ilk günden yoğun ilgi gören mekân kısa sürede bir marka haline geldi.

Restoranın hikayesini YENİDÜZEN’e anlatan Salih Kayım, Califorian’ın Kıbrıs’ın kuzeyinde restoran kültürünün gelişmesine katkı sağladığını belirterek, catering ve restoran sektörünün bugün önemli bir noktaya ulaştığını söyledi.

Restoran işletmeciliğinin ardından inşaat sektörüne de adım atan Kayım, Cyprus Constructions ile Ozanköy’den Esentepe ve Tatlısu’ya kadar birçok konut projesine imza attıklarını ve yeni projelerle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

“Califorian daha açıldığı ilk gün bir marka oldu”

Califorian Restaurant Direktörü Salih Kayım, Califorian’ın 1995 yılında hayalini kurduğu bir restoran olduğunu söyleyerek, gençlik yıllarında çalıştığı dönemlerde özellikle yurt dışındaki mekanları gezdiğini ve American TGI Fridays’lerin hayranı olduğunu anlattı. Kayım, restoranın tarzının da bu hayranlıktan esinlenilerek oluşturulduğunu söyledi.

O dönemlerde iç mimarla çalışılarak açılan ilk restoran olduklarının altını çizen Kayım, menüleri ise Amerikalı bir aşçı ile aylarca çalışarak hazırladıklarını ifade etti. Kayım, hazırlık aşamalarının sonuna gelindiğini ve 25 Mayıs 2000 yılında ilk Califorian Restaurant’ını açtıklarını söyledi.

Califorian’ı diğer restoranlardan ayıran en büyük özelliğin bir konseptle açılmış olması olduğunu söyleyen deneyimli işletmeci, “Califorian daha açıldığı ilk gün bir marka oldu” diyerek, açıldığı gün ve sonrasında mekâna gösterilen yoğun ilgi nedeniyle aylarca işletmenin önündeki trafik akışını polisin sağladığına dikkat çekti. İşletmesine gösterilen yoğun ilgiyi anlatan Kayım, gelen müşterilerin masalarda oturabilmek için sıra beklediklerini de ekledi. Ünlü işletmeci, o dönem yapılan çalışmaların sonucunda gösterilen yoğun ilginin bugünlere gelmelerini sağladığını ifade etti.

“Califorian olarak Kıbrıs’ta restoran kültürünün gelişmesine vesile olduk”

Deneyimli işletmeci, 26 yıl önce restoran sektörüne girdiklerini söyleyerek o günden bugüne sektörde birçok ilke imza attıklarını ifade etti. Kıbrıs’ın kuzeyinde var olan restoranlara yaptıkları çalışmalarla örnek olduklarını da söyleyen Kayım, “Bizden sonra restoranlar menülerine özen göstermeye, masa ve sandalyelerine özen göstermeye, mekânlarını düzenlemeye ve danışman tutmaya başladılar” dedi.

Kayım, açıldıkları dönemde salata menüsünün dahi sadece birkaç otelin restoranında ve çok az mekânda bulunduğunu söyleyerek, bu restoranların daha çok klasik Türk restoran tarzında olduğunu, kendilerinin ise popüler catering tarzında ilerlediklerini belirtti. Kayım, bu çalışmaların sonucunda restoran kültürünün ülkede geldiği noktaya dikkat çekerek, bu gelişimdeki katkılarını “Califorian olarak Kıbrıs’ta restoran kültürünü biz başlatmadık ama gelişmesine vesile olduk” sözleriyle anlattı.

“Catering ve restoran sektöründe ülkemiz çok iyi bir noktaya geldi”

Yıllardır restoran işletmeciliği yapan Kayım, “Herkesin kendi yaptığı iş dünyadaki en zor iştir” diyerek tüm sektörlerde zorluklar olduğunun altını çizdi. Restoran işletmeciliğinin zorluklarına ayrı bir parantez açan Kayım, “Restoran işletmeciliği çok zor bir iştir çünkü çok fazla personel ile çalışıyoruz ve çok fazla müşteriye hitap ediyoruz” dedi.

Kayım, müşteri memnuniyeti ve damak tadına dikkat çekerek, “Özellikle damak tadı çok önemli bir konu ve damak tadını tutturmak kolay bir şey değil. Annelerimizin yaptığı yemeklerle büyümüş olmamıza rağmen o yemekleri bile bazen beğenmeyebiliyoruz. Bunu göz önünde bulundurarak düşünün ki dışarıdan yemek yiyorsunuz ve bunun damak tadınıza uygun olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Müşterileri güler yüzle karşılamanın çok önemli olduğunu vurgulayan işletmeci, “Mutfak kısmında her ne kadar mücadele içinde çalışsak da bizim için her zaman ön tarafta güler yüz ve müşteri memnuniyeti önceliklidir” dedi. Kayım, titizlik ve hassasiyetle çalışan bir marka olduklarını dile getirerek kendileri gibi birkaç örnekle kurumsallaşmayı başardıklarını ve bu konuda ilerleme sağladıklarını ifade etti.

Bünyelerinde çalışan sekiz diyetisyen ve gıda mühendisleri bulunduğuna dikkat çeken Kayım, “Adada tekiz ve bununla da gururluyuz” dedi. Kayım, imalathane bünyelerinde laboratuvarları olduğunu belirterek ürün ve gıdaların test kontrollerinin her gün kendi mühendisleri tarafından yapıldığını söyledi. Tüm bu çalışmaların sonucunda catering ve restoran sektöründe ülkenin çok iyi bir noktaya geldiğini ifade eden deneyimli işletmeci, “İyi olmak için herkes mücadele ediyor diyebilirim” diye ekledi.

“Cyprus Constructions olarak inşaat sektöründe yerimizi aldık”

Çocukluk hayalleri arasında restoran ve inşaat sektörünün yer aldığını söyleyen Kayım, inşaat sektörüne atılımını da anlattı. Kayım, askerlik yıllarından itibaren ticaretle ilgilendiğini belirterek, “Restoran ve inşaat sektörü arasında bir ikilem yaşasam da sıcak para kazanmak için önceliğim restoran açmak oldu” dedi.

Kayım, Califorian Trading LTD. çatısı altında Cyprus Constructions olarak 2002 yılında inşaat sektöründe de yerini aldığını söyledi. Farklılıklara imza atmayı sevdiğini dile getiren Kayım, “Herkesin yaptığını yapmayı sevmem ve bir başkasının yaptığını yapmayı da bir zayıflık olarak sayarım” ifadelerini kullandı.

Kayım, dünyayı incelemeyi ve gözlemlemeyi çok sevdiğini belirterek gördüğü yerlerden esinlenerek hayata geçirdiği projelerine de değindi. 2008 yılında yapımına başladığı “Maldives Homes” projesi ile ilgili de bir anısını paylaşan Kayım, “Acente çalışanı projeyi değerlendirirken bana ‘Böyle ev mi olur, damında bambu, suyun ve havuzun içinde evler mi olur?’ dedi ve ben dönemin en büyük acentesinin adamını oradan gönderdim. Ben de çocuklarım da fikri çok beğenmiştik ve yapacağız diyerek yola çıktık. Kendi tabela ve reklamlarımızla çok yoğun bir ilgiyle karşılaştık. En büyük ilgiyi de projemizi beğenmeyen acentenin müşterileri gösterince, acente tekrar projede bizimle çalışmak için teklif getirdi” ifadelerini kullandı.

Kayım, her başlayacağı projenin öncesinde ailesiyle araziyi incelediğini ve “Ailem ile burada yaşayabilir miyim, benim ruhuma hitap ediyor mu?” sorularını sorarak ailece karar verdiklerini söyledi. Proje başlangıcında nasıl ilerleyeceklerine arazinin konumuna ve durumuna göre karar verdiklerini ifade eden Kayım, “Dağa ve ormana yakınsa buna göre, denize yakınsa da ona uygun konseptle yürüyoruz” dedi.

Kayım ayrıca çalışacağı insanlara “Bu konsepti yaratabilir misiniz?” diye sorarak yola çıktığını dile getirdi. “Ben, benden daha iyi müşteri tanıyamam” sözünün inançları arasında yer aldığını belirten işletmeci, bu anlayışla hareket ettiğini söyledi. Kayım, işine verdiği özeni anlatırken, “Kendi kızınızın oturmayacağı evi başkasına satmayacaksınız” ve “Kendi yemeyeceğiniz yemeği başkasına yedirmeyeceksiniz” sözlerine yer verdi.

Girne Ozanköy’de büyüdüğünü sözlerine ekleyen Kayım, o bölgeye yoğunlaştığını ve Ozanköy’den Esentepe ve Tatlısu’ya kadar 2 bin 750 konut yaptıklarını ifade etti. Devam eden projeleriyle ilgili olarak da “Ağırlıklı olarak Esentepe ve Tatlısu’ya yoğunlaştık. Şu anda bin iki yüz konutu teslim ediyoruz. Önümüzdeki yıl bin iki yüz konutumuzu daha teslim edeceğiz” dedi.

Yeşil alanı sevdiği için bölgeye ayrı değer verdiğini anlatan Kayım, projelerinde daha çok yeşil alan ağırlıklı çalıştıklarına dikkat çekti ve yurt dışından yaklaşık beş yüz bin dolar değerinde ağaç ve bitki getirme girişimleri olduğunu da belirtti.

İş insanı Salih Kayım’ın ekonomiye dair görüşleri / PAZARTESİ - YENİDÜZEN’de