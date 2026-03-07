Emekçi kadınlara karanfil dağıtıldı

Çatalköy- Esentepe Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye ekipleri kavşaklarda emekçi kadınlara karanfil dağıttı. Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, okul, iş yerleri ve Belediyede görev yapan kadın personeli ziyaret ederek kadınların gününü kutladı.

Kırok, kadınların toplumdaki emeği ve katkılarının büyük değer taşıdığını vurguladı.

Kırok, kadın çalışanların emeklerinin ve katkılarının hem çalışma hayatında hem de sosyal yaşamda son derece kıymetli olduğunu belirterek, emekleri için teşekkür etti.

Kırok “Kadınların emeğiyle güçlenen bir toplum, geleceğe daha umutla yürür.” ifadelerini kullanarak kadınların toplumsal yaşamda üstlendiği önemli role dikkat çekti.