8 Mart Organizasyon Komitesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında bu pazar Ektam çadırında eylem yapacak.

Komite, gün dolayısıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplanarak, kadının ve emeğin özgürleşmesi yönündeki taleplerini dile getirdi. Komite, ayrıca vatandaşları pazar günü Ektam çadırında yapacakları eyleme destek vermeye davet etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yapılan basın açıklamasında, ilk sözü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Genel Sekreteri Ülfet Kral aldı.

Kral, her yıl olduğu gibi bu yıl da, 8 Mart Organizasyon Komitesi olarak "kadının emeğinin, direnişinin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sesi olduklarını" kaydetti.

Ardından, KAMUSEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Özten Uğurlubirel, 8 Mart Organizasyon Komitesi adına basın bildirisini okudu.

Basın bildirisinin okunması sonrasında ise Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı söz alarak, 8 Mart Pazar günü yapacakları eylem hakkında bilgi verdi.

KAMUSEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Özten Uğurlubirel:

KAMUSEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi Başkan Yardımcısı Özten Uğurlubirel yaptığı konuşmada, “Görünmeyen emek, sönmeyen isyan, örgütlü kadınla değişir devran!” ifadesini kullandı.

Mevcut düzene karşı, en başta kadınlar, çocuklar, emekçiler ve LGBTİ+’lerin hedef aldındığını savunan Uğurlubirel, bu düzene karşı durmak için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Uğurlubirel, kadınların iş yaşamlarında ve ikinci mesaileri olan ev içi emeklerinde karşılaştıkları zoruluklar hakkında bilgi vererek, “emeğimizin çifte sömürülmesine hayır demek için bugün sokaktayız!” dedi.

Sendikalaşma, grev ve toplu iş sözleşmesinin Anayasal ve yasal hak olduğunu hatırlatan Uğurlubirel, devletin örgütlenme özgürlüğünü sağlayacak ve koruyacak tedbirler almadığını öne sürdü.

Uğurlubirel, Ektam Kıbrıs Ltd. emekçileri hakkında da konuşarak, işçilerin EMEK-İŞ Sendikası’nda örgütlenme girişimleri sonucunda patronun 39 emekçiyi işten çıkardığını söyledi.

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sadece ara buluculuk yaptığı eleştirisinde de bulunan Uğurlubirel, Bakanlığın “emekçilerin işten çıkarılmasını önleyici” ve “işçilerin sendika, grev ve toplu iş sözleşmesi hakkını koruyucu etkin tedbir alması” çağrısında bulundu.

Uğurlubirel, bu yıl 8 Mart'ta Ektam’daki grev çadırına gideceklerini ve sendikalaşma mücadelesi veren Ektam emekçilerini yalnız bırakmayacaklarını kaydederek, özel sektörde sendikalaşma mücadelesini büyütmek için sokakta olacaklarını belirtti.

“Emeğimizi ve bedenimizi sömüren, toplumumuzun çağdaş, laik ve demokratik yapısına saldıranlara 'dur' demek için safları sıklaştırmaya devam ediyoruz” diyen Uğurlubirel, taleplerini aktardı.

Talepler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na Toplu İş Sözleşmesi hakkının tesisi için harekete geçme çağrısı yapan Uğurluel, özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak düzenlemeler yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Uğurluel, Şiddet ve Tacizle ilgili sözleşme ve Zorla Çalıştırma Sözleşmesi gibi sözleşmelerin iç hukuka dâhil edilmesi çağrısında da bulunarak, asgari ücret ve sosyal yardım maaşlarında iyileştirme yapılmasını istedi.

'Ebeveyn İzni'nin yasallaşması, cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması, tüm emekçiler için geçerli olacak şekilde 16 haftalık doğum izni için mevzuat uyumlandırılması, hamile kadınların işten atılmasının yasaklanması gibi çalışmaların yapılmasının önemine işaret eden Uğurlubirel, doğum kontrol yöntemlerine, smear testlerine, HPV aşılarına erişimin ücretsiz olmasını talep etti.

Uğurlubirel, kamu hastanelerinde kürtaj hakkına ulaşımın, kamusal kreşler ve etüt merkezleri yanında yaşlı bakım merkezleri, engelli yaşam merkezleri, kamusal aşevleri ve çamaşırhaneler açılması taleplerinde de bulunarak, gece kulüplerinin kapatılmasını, mülteci ve/veya insan ticareti mağduru olan kadınların toplumda eşit şekilde muamele görmesini istedi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin teşkilatlandırılması ve Çocuk İzlem Merkezlerinin kurulmasını da talep eden Uğurlubirel, Din İşleri ve Evkaf İdaresine ayrılan bütçenin Sosyal Hizmetlere tahsis edilmesini istedi. Uğurluel, taleplerini şöyle sürdürdü:

“Eğitim Bakanlığı, tarikat örgütlenmelerine karşı gereken denetimleri yaparak, çocukların maruz bırakıldığı istismarı engellemek için derhal harekete geçsin, okullardaki din dersleri, çocukların soyut düşünce yeteneklerinin geliştiği çağlarda, zorunlu değil seçmeli şekilde müfredata dâhil edilsin.”

Her bölgeye Kadın Sığınma Evleri ve Şiddet Önleme- Danışma Merkezlerinin açılması yanı sıra Polis Şiddete Müdahale Birimi’nin tüm ilçelerde kurulmasının önemini işaret eden Uğurlubirel, “Alo 183 İhbar Hattına altyapı kazandırılsın ve vardiyalı sisteme geçilsin, 2011 yılında mevzuatımızın bir parçası olan İstanbul Sözleşmesi'nin ilgili tüm kurumlar tarafından uygulanması sağlansın.” dedi.

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu Nazlı:

“Eylem, 8 Mart Pazar günü, saat 18.30’da, Ektam çadırında”

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı da yaptığı konuşmada, herkesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadının ve emeğin özgürleşmesi mücadelesine taraf olmaya çağırdı.

Duyurularını özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde yaptıklarını vurgulayan Nazlı, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, grevde olan, sendikalaşma mücadelesi veren Ektam emekçileriyle dayanışma içinde olacaklarını dile getirdi.

Nazlı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da çağrıda bulunarak, Bakanlığın; Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve yasalar tahtında aktif görev yüklediği toplu pazarlık hakkını, Ektam emekçilerini korumak için kullanması gerektiğini kaydetti.

Eylemin, 8 Mart Pazar günü saat 18.30’da Ektam çadırında yapılacağını vurgulayan Nazlı, tüm halkı bu mücadeleye taraf olmaya çağırdı.

8 Mart Organizasyonu Komitesi üyeleri

8 Mart Organizasyon Komitesi; Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, BASIN SEN, BES, BİRSEN, Cyprus Peace and Dialogue Center-CPDC, CTP Kadın Örgütü, ELSEN; GÜÇSEN, HAKSEN, Kadın Eğitimi Kollektifi, KAMUSEN, KKTC Alevi Kültür Merkezi, KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, Kuir Kıbrıs Derneği, MALİYESEN, NEDA, Özgür ve Asi, Sol Hareket, Üretim Merkezi ve YKP’den oluşuyor.