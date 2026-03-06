“Önceliğim Britanya vatandaşlarını, Britanya’nın çıkarlarını ve müttefiklerini korumak”

İngiliz Savunma Bakanı John Healey bugün Ağrotur Hava Üssü’nden yaptığı video yayınıyla, savunma maksatlı yürütülen çalışmalara ilişkin son gelişmeleri aktardı.

“Benim önceliğim, Britanya vatandaşlarını, Britanya’nın çıkarlarını ve müttefiklerini korumaktır” diyen Healey, bu yüzden Cumartesi gününden bu yana savunma uçuşları yaptıklarını söyledi.

“Koşullar ve tehditler değiştikçe ve İranlıların neyle karşılık verdiğini gördükçe, yaptıklarımızı değiştirmek zorundayız” diyen İngiliz bakan, bu gece itibarıyla insansız hava araçlarına karşı görev yapmak amacıyla Wildcat helikopterlerin konuşlandırılacağını kaydetti.

Bölgeye yeni, ekstra hızlı jetler göndereceklerini ve bir adet Model 45 destroyer yerleştirileceğini söyleyen Healey, gün içerisinde adaya, sadece İngiltere'nin değil, ABD ve diğer müttefiklerin de gemilerini ve sistemlerini yerleştirmesiyle birlikte, hava savunmasını koordine etmeye yardımcı olacak üst düzey uzmanların geleceğini de açıkladı.

Gün içerisinde Ağrotur Üssü’nde görev yapan İngiliz kuvvetleri personeliyle tanışıp onlara teşekkür etme fırsatı da bulduğunu söyleyen Bakan Healey, “Gururlu İngiliz halkı ve İngiliz hükümeti adına, yaptıkları için onlara teşekkür ediyorum” dedi.

Videonun sonunda Kıbrıslılara da seslenen Healey, “Personelimizi güvende tutmak için üstlendikleri rol için, adalılara da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İngiliz Savunma Bakanlığından az önce yapılan açıklamaya göre, Healey’in sözünü ettiği Kraliyet Donanması’na ait Wildcat helikopterler üsse iniş yapmaya başladı.

Wildcat’ler, tek-yönlü saldırı dronları dahil olmak üzere, insansız hava araçlarına karşılık verme kapasitesine sahip Martlet füzeleriyle donatılmış durumda.

Üssü korumak üzere bölgeye yerleştirilecek olan Model 45 destroyer ise, yine Kraliyet Donanması’na ait HMS Dragon savaş gemisi.