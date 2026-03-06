“Barışçıl bir gelecek; kadınların sesleri, tercihleri ve eylemleriyle şekillenecek”

Birleşmiş Milletler himayesindeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi, adadaki kadınların liderliği, dayanıklılığı ve topluma yaptığı kalıcı katkıları selamladı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yalnızca temel bir insan hakkı ilkesi değil, aynı zamanda Kıbrıs’ta barış, uzlaşma ve sürdürülebilir bir gelecek için vazgeçilmez bir temel olduğunu vurguladı.

Kadınların kamusal yaşamda ve karar alma süreçlerinde tam, eşit ve anlamlı katılımının güven inşası, kurumların güçlendirilmesi ve kalıcı barışın desteklenmesi açısından hayati önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, barışçıl bir geleceğin; kadınların sesleri, tercihleri ve eylemleriyle şekilleneceği belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin “Kadınlar, Barış ve Güvenlik” başlıklı 1325 sayılı kararı ve devamındaki kararlar doğrultusunda; kadınların tam, eşit ve anlamlı katılımının sağlanması ile çözüm sürecinin tüm aşamalarına toplumsal cinsiyet perspektifinin sistematik biçimde dahil edilmesine yönelik taahhüdün sürdüğü kaydedildi.

Komite açıklamasında ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2587 (2021) sayılı kararı uyarınca sunulan Eylem Planı’nı da hatırlatarak, planın kadın temsilinin artırılması, sivil toplum katılımının güçlendirilmesi ve müzakere süreçlerine toplumsal cinsiyet boyutunun yerleştirilmesi için somut önlemler içerdiğine işaret etti.

Açıklamada, söz konusu ilkelerin hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar tarafından etkili biçimde uygulanabilmesi için sivil toplum ile kadın ve gençlik örgütleri de dahil olmak üzere sürdürülebilir iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Komite açıklamasında, elde edilen ilerlemelerin memnuniyetle karşılandığı, tüm kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

İşte açıklamanın tam metni:

Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, Birleşmiş Milletler himayesindeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi olarak, adadaki kadınların liderliğini, dayanıklılığını ve kalıcı katkılarını onurlandırırken; toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadınların güçlenmesine katkı sağlayan, aynı zamanda diyaloğun güçlendirilmesine, saygı ve iş birliği kültürünün geliştirilmesine ve barış inşasına destek olan kadınları saygıyla selamlıyoruz.

Toplumsal cinsiyet eşitliği yalnızca temel bir insan hakları ilkesi değil, Kıbrıs’ta barış, uzlaşma ve sürdürülebilir bir gelecek için de vazgeçilmez bir temeldir. Kadınların kamusal yaşamda ve karar alma süreçlerinde tam, eşit ve anlamlı katılımı; güvenin inşa edilmesi, kurumların güçlendirilmesi ve kalıcı barışın desteklenmesi açısından hayati öneme sahiptir. Barışçıl bir gelecek, kadınların sesleri, tercihleri ve eylemleriyle şekillenir. Bunun en büyük ve en anlamlı faydaları kadınlar ve çocuklar tarafından hissedilecek ve herkes için haysiyet, güvenlik ve umudu güçlendirecektir.

Komite olarak, ‘Kadınlar, Barış ve Güvenlik’ konulu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1325 sayılı kararı ve bunu takip eden kararlar doğrultusunda, kadınların tam, eşit ve anlamlı katılımının sağlanması ile bir çözüm sürecinin tüm aşamalarında toplumsal cinsiyet perspektifinin sistematik biçimde dahil edilmesine yönelik taahhüdümüzü bir kez daha teyit ediyoruz. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2587 (2021) sayılı kararı uyarınca sunulan Eylem Planı’nı da hatırlatıyoruz. Bu plan, kadınların temsilinin artırılması, sivil toplum katılımının güçlendirilmesi ve müzakere süreçlerine toplumsal cinsiyet boyutunun yerleştirilmesi için somut önlemler ortaya koymaktadır. Bu taahhütler çalışmalarımıza rehberlik etmeye ve yön vermeye devam etmektedir.

Komite, hem Kıbrıslı Türkler hem de Kıbrıslı Rumlar tarafından bu ilkelerin etkili bir şekilde uygulanmasını desteklemek için sivil toplum, kadın ve gençlik örgütleri de dahil olmak üzere sürdürülebilir işbirliğinin önemini vurgulamaktadır. Farklı seslerin duyulduğu ve değer verildiği kapsayıcı yaklaşımlar, daha güçlü kurumlar ve daha sürdürülebilir sonuçlar doğurur.

Bugün, elde edilen ilerlemeleri kutlarken, hâlâ yapılması gereken önemli çalışmalar olduğunu da kabul ediyoruz. Birbirimizle dayanışma içindeyiz. Aynı zamanda her türlü dışlamaya karşı kararlı bir duruş sergiliyor ve kapsayıcılığı ortak bir ilke olarak benimsiyoruz. Tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesine odaklanmaya devam ediyor; onların perspektiflerinin toplumun her alanında yansıtılmasını sağlamayı hedefliyoruz.