Yaz yağmuru etkili oldu... En çok yağış Gönendere'ye düştü

Ülkede Haziran ayında çok sık rastlanmayan sağanak, dün birçok bölgede etkili oldu.

Meteoroloji Dairesi’nin yağış raporuna göre, Gönendere’de metrekareye 17 kilogram yağış düşerek, kış aylarını aratmadı.

Alayköy’de 13 kilogram yağış görülürken, Değirmenlik’te 11, Mallıdağ’da 8, Serdarlı ve Tatlısu’da 7, Alevkaya’da 6, Lefke Taşpınar ve Türkeli’de 5, Gemikonağı’nda 4, Kozanköy, Yeşilırmak ve Yakın Doğu Üniversitesi’nde 3 kilogram yağış ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi, sağanak yağışın bugün ve yarın da etkili olmasının beklendiğini açıklamıştı.