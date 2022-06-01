Yayın Yüksek Kurulu üyeleri atandı

Cumhuriyet Meclisi’nden de onay alan Yayın Yüksek Kurulu üyelerinin listesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasasının 7’nci maddesi uyarınca Hüseyin Gürlek, Feyzi Hansel, Yünsal İlhan, Neriman Saygılı, Yasemin Tanpınar, Direnç Civa Akgün, Hüseyin Gürşan ve Mert Özdağ oybirliğiyle Yayın Yüksek Kurulu üyesi olarak atandı.