Yayaya çarptı, tutuklandı, 72 yaşındaki kadın yoğun bakımda

Girne – Güzelyurt Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında, dikkatsiz sürüş sonucu yayaya çarpan sürücü tutuklanırken, ağır yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 19:00 sıralarında, Girne - Güzelyurt Anayolu’nun 13-14’üncü kilometreleri arasında, Ramazan Ali Yastı (E-45,) yönetimindeki DH 240 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Sabırnisa Yıldız’a (K-72) çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Sabırnisa Yıldız, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Ramazan Ali Yastı ise tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.