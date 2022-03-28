Yayaya çarptı, tutuklandı, 40 yaşındaki Seleker ağır yaralı

Girne Lefkoşa Anayolu’nda dün gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, 21 yaşındaki Menteş Erkekoğlu kullandığı araçla yolu yaya olarak geçmeye çalışan Melih Seleker’e çarptı.

Kazada ağır yaralanan 40 yaşındaki Seleker Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

28.03.2022 tarihinde, saat 00.30 raddelerinde, Girne Lefkoşa Anayolu 10 Km üzerinde TRK 287 plakalı aracı Lefkoşa istikametine doğru sağ şerit içerisinde dikkatsiz bir şekilde kullanan Menteş ERKEKOĞLU (E-21) o esnada doğu kısmından batı kısmına doğru yolu yaya olarak geçmeye çalışan Melih SELEKER’e (E-40) sağ şerit içerisinde aracının sağ ön kısmı ile çarpmıştır. Çarpma sonucu ağır yaralanan Melih SELEKER kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahade altına alınmıştır. Araç sürücüsü Menteş ERKEKOĞLU tutuklanmış olup soruşturma devam eder.