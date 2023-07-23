Yayaya çarptı, olay yerinden uzaklaştı

Mağusa'da dün akşam henüz ismi ve araç plakası tespit edilmeyen bir sürücü yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 45 yaşındaki yaya Yasin Ateş'e çarptı.

Polis Basın Subaylığı^ndan verilen bilgiye göre, kaza dün akşam saat 21.30'da Deniz Piyade Caddesi üzerinde meydana geldi.

İsmi ve araç plakasının henüz tespit edilmediği bir sürücü, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 45 yaşındaki yaya Yasin Ateş'e çarparak olay yerinden ayrıldı. Kaza sonucu yaralanan yaya Yasin Ateş,Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan müdahale sonrası sağ köprücük kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.