Yayaya çarptı, olay yerinden kaçtı

Baf’ta meydana gelen ölümlü trafik kazasında yayaya çarpan aracın sahibi ortadan kayboldu. ‘Universal’ bölgesindeki bir yolda yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki Andrula Papahristoforu’ya araba çarptı. Papahristoforu’ya çarpan aracın sahibi 60 yaşındaki kadını yolun ortasında bırakıp kaçtı. PIK’in aldığı bilgilere göre arasın beyaz bir salon araba olduğu belirtildi. 60 yaşındaki kadın ambulansla Baf Hastanesi’ne götürüldü ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece yarısından önce yaşamını yitirdi. Baf trafik şubesi kazanın hangi koşullarda yaşandığını araştırıyor.