Yayaya çarpıp kaçan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Güzelyurt’ta yaya çarparak olay yerinden kaçan araç sürücü V.K. isimli zanlı yürütülen soruşturma sonucunda tespit edilip tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Cuma akşamı Güzelyurt’ta yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan olan Ayşe Göktemiz’e bir aracın çarpıp kaçtığı bilgisini aldıklarını söyledi.

Polis kaza sonucu yaralanan Göktemiz’in, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındığını ve tedavisinin halen sürdüğünü belirtti.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine Güzelyurt polis ekiplerinin kapsamlı soruşturma başlattığını, kamera görüntülerini temin ederek söz konusu sürücünün V.K. isimli şahıs olduğunu tespit etmeleri üzerine zanlıyı mahkeme emri gereği tutukladıklarını aktardı.

Polis, olayın ciddi olduğunu, halen kamera görüntülerinin incelendiğini, zanlının beyanları olduğunu ve araştırılacağını belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.