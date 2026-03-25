“Yaya yoğun bakımda, hayati tehlike sürüyor”

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında yaya Suray Hatamova ağır yaralanarak yoğun bakıma alınırken, kazaya neden olan sürücü K.K. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru Ercan Ateş mahkemede olguları aktardı.

Polis, 24.03.2026 tarihinde saat 08.50 sıralarında Ortaköy 5. Sokak üzerinde, yönetimindeki araçla dikkatsiz şekilde seyreden zanlının, Ertaç Tostçu isimli işletme önlerine geldiği sırada yolda yaya olarak bulunan Suray Hatamova’ya çarpmamak için sola manevra yaptığını, bu esnada aracının sol ön kısmı ile yayaya çarptığını açıkladı.

Çarpmanın ardından aracın işletme önündeki beton kaldırım ve duvara çarpıp sağa savrularak sağ yan kısmı üzerine devrildiğini kaydeden polis, park halinde bulunan KM 713 plakalı salon aracın arka kısmına çarparak durduğunu belirtti.

Polis, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü K.K. ve yaya Suray Hatamova’nın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, yayanın Kolan British Hastanesine sevk edildiğini kaydetti. Polis, yaralının yoğun bakıma alındığını, hayati tehlikesi olduğunu açıkladı. Polis, sürücünün tedavisinin ardından tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, kazanın ardından oluşan maddi hasarın tespiti için araştırma yapacaklarını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.