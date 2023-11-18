Yaya geçidinde durmadı, yayaya çarptı

Mağusa'da bu sabah, yaya olarak yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 45 yaşındaki Dilfuzakhon Sattarova'ya araba çarptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Mağusa'da bu sabah 07.45 sıralarında HD 054 plakalı aracı ile anıt çemberine giriş yapıp doğu istikametine doğru seyreden 56 yaşındaki Ayhan Tanburoğlu, o esnada yaya geçidinden yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 45 yaşındaki Dilfuzakhon Sattarova'ya çarptı.

Kazada yaralanan yaya Sattarova, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 45 yaşındaki kadın, burun kırığı ve yüzünde oluşan yaralanmalardan dolayı müşahede altına alındı. Araç sürücüsü ise tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.