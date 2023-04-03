Yaya ağır yaralandı

Lefkoşa’da dün gece kiralık bir araç, yayaya çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza saat 23.40’ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda meydana geldi.

ZNG 948 plakalı araçla dikkatsiz şekilde batı istikametine seyreden Boris Kemka Tchinda Lambou (E-30), Honda ışıklarına geldiği esnada yolu yaya olarak güneyden kuzeye doğru geçmeye çalışan kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek şahsa çarptı.

Kazada ağır şekilde yaralanan yaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü tutuklanırken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.