Yaşın, şiirlerini okudu, konuştu

Işık Kitap Fuarı’nda Mehmet Yaşın şiirlerini okudu, okurla sohbet etti, şiirinin hem edebiyat çerçevesini hem de tarihsel arka planını değerlendirdi.

Kıbrıs’ın karanlık ve özellikle çok daha kapalı dönemlerinde yazılmış şiirlerinden örnekler veren Mehmet Yaşın, sanatın genel disiplinleri arasında şiirini beslediğini söyledi.

“Oradan oraya gitme, kalacak yer arama hali”nin şiirine yansıdığını anlatan Mehmet Yaşın, “herkesin birbirine kuşkuyla baktığı” yıllardan protest şiirlerinden de örnekler sundu.

“En dışlanmış sözcükler bile şiirin gücüyle estetik bir bilince dönüşmeli” diyen Mehmet Yaşın, hiçbir sözcüğün şiirin dışında kalmaması gerektiğini anlattı.