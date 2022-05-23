Yaşar Ersoy’un yeni kitabı “İnsanı ve Tiyatroyu Ne Öldürüyor?” Merkez Lefkoşa’da tanıtılacak

Khora yayınlarından çıkan, Yaşar Ersoy’un yeni kitabı “İnsanı ve Tiyatroyu Ne Öldürüyor?” yarın Merkez Lefkoşa’da tanıtılacak.

Kitap, Merkez Lefkoşa’da yarın saat 18.00’da okurlara tanıtılacak.

Etkinlikte, yayınevi ve yazarın sunuşlarının ve kitaba adını veren makalenin sanatçılar tarafından seslendirilmesinin yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Harmancı bir konuşma yapacak.

Tüm sanat severlerin davetli olduğu söyleşide Lefkoşa Belediye Orkestrası kokteyl eşliğinde dinleti sunacak ve okurlar kitap alarak yazara imzalatma imkanı da bulacak.

Kitap, Ersoy’un gerek Pandemi sürecinde gerekse öncesinde yaşanan sosyal, siyasal ve sanatsal değişimi değerlendirdiği, yitirilen insani değerleri ve sebeplerini ülkeden ve dünyadan örneklerle incelediği 34 makaleden oluşuyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun 40. yılının hatırlattıkları, “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi, “Delirenler” ve “Gotod’yu Beklerken” oyunu üzerine yapılan değerlendirmeler, tiyatroda yönetmenin işlevi, Fikret Demirağ’a mektup, W. Shakespeare ve Bertolt Brecht ile iç konuşmalar, kitapta yer alan tiyatroya ve sanata dair yazılardan bazıları.

Eser ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik, ekolojik ve felsefi durumun irdelendiği “Kaybedecek Neyimiz Kaldı?” “Mide Kanunu ve Asgari Ücret”, “Ekmek Çalan kadın Suçlu!”, “Bir KKTC Masalı”, “Kansız Darbe ve yüzde 48” gibi kültürel ve politik yazılar da içermekte.

Bunun yanı sıra, Yaşar Ersoy’un 50 yılın üzerindeki sanat ve hayat tecrübesini masaya yatırıp kendisi ile yüzleştiği “İçimdeki Yaşarla Konuştum” başlıklı samimi bir bölüm de okura sunulmakta.