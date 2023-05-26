“Yasanın öngördüğü ceza bariz şekilde yetersiz!”

12 yaşındaki çocuğu defalarca cinsel istismara maruz bırakan dayısı M.E. 5 yıl 6 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin oy birliğiyle aldığı kararı okuyan yargıç, bu tip suçlara yönelik yasa ile öngörülen cezanın bariz şekilde yetersiz olduğuna vurgu yaparak isyan etti.

“16 yaşından Küçük Çocuğa Cinsel Tecavüze Teşebbüs”, “Cinsel İstismar” ve “Cinsel Saldırı” suçlarından yargılanan sanık M.E aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Murat Soytaç huzurunda gerçekleşen karar duruşmasında heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Aksun açıkladı.

Başkan Fadıl Aksun, 12 yaşındaki küçük çocuğun, dayısı tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını ifade ederek, çocukların cinsel istismarının önlenmesinde; çocuk, aile ve toplum temelinde çalışmaların yürütülmesi ve bu kapsamda acilen sosyal politikalar belirlenmesi gerektiğini vurguladı, “Bu tip vakalar düşünülenin aksine ülkemizde oldukça yaygın hale gelmiş durumdadır” dedi.

Aksun, çocuğun, dayısı tarafından pek çok kez istismara uğramasının “vahameti” içerisinde olduklarını ancak yasaların, mahkemeyi bu tip bir suçta 6 yıl azami ceza ile sınırladığını belirtti.

Başkan Fadıl Aksun, suçlu bulup mahkûm ettikleri sanığa ceza takdir ederken bu tip suçları işleyenlerin caydırılması gerektiğini düşündüklerini ancak ön görülen cezanın bariz şekilde yetersiz kaldığını söyledi.

Aksun son olarak kararda sanığı suçlu bulup mahkum ettikleri davalardan 5 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.