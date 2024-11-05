Yasal oturum mücadelesi

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Meclis’in ‘meşru’ Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, dün Genel Kurul’u “Meclis Başkanı seçimi” gündemiyle topladı; UBP, YDP ve DP’den vekiller ‘yasal’ toplantıya katılmadı, Meclis TV yayını kesti, koalisyonun ‘sivil darbesine’ karşı CTP gün boyu “meşru oturum” mücadelesi verdi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin gayrı meşru bir Meclis Genel Kurul oturumu açmasını engellemek adına sabah saat 11.00’den akşam 21.00’e kadar Meclis Başkanı koltuğundan kalkmadı, “meşru oturum” mücadelesi verdi.

Bu süreçte UBP’li vekiller ve sözde Meclis Başkanı Ziya Öztürkler “kapıdan koltuğu gözetledi” gayrı meşru bir oturum için bekledi…

Saat 21.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın yurtdışı gezisi nedeniyle adaya terk etmesi sonucu Ziya Öztürkler Cumhurbaşkanı Vekili, Özdenefe ise Meclis Başkan Vekili oldu. Bu kapsamda Meclis’in çalıştırılmasına ilişkin yetki Özdenefe’ye geçti. Ardından da CTP, bugünkü toplantıya hazırlanmak adına Meclis’ten çıktı.

Gün boyu neler yaşandı?

Meclis’in meşru Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Genel Kurul’u “Meclis Başkanı seçimi” gündemiyle sabah saat 11.00’de topladı.

Özdenefe, son meşru ve yasal oturumun 18 Ekim tarihinde gerçekleştiğini anımsatarak, 18 Ekim’de oturuma verilen aradan sonra bugün oturumu yeniden açıyoruz” dedi, “tutanakta düzenleme yapıyorum. 9’uncu oturum yazıyor, 8’inci oturumu açtığımı tutanaklara geçiniz” ifadelerini kullandı.

Özdenefe ardından oturum ziline bastı, sadece muhalefet vekilleri genel kurul salonuna giriş yaptı.

Bu sırada başlayan Meclis TV yayını kesildi. Özdenefe, “aldığım bilgiye göre Meclis TV yayını kesti.

Eğer böyle ise mevzuat gereği yayına devam etmeleri gerektiği hatırlamasını yapmam gerekiyor” dedi.

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali ise “Darbeciler, BRT yayınına müdahale edecek kadar kendilerinden geçtiler” dedi. Toplantı yeterli sayısı olmadığından oturuma 10 dakika ara verildi.

Meclis’e 10 dakika ara verilmesiyle birlikte hafta sonu Yakın Doğu Üniversitesi’nde safra kesesi ameliyatı olan Başbakan Ünal Üstel apar topar Meclis’e geldi ve Meclis Başkanı ilan edilen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler ile basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen basın toplantısında UBP-DP-YDP Hükümeti’ne mensup milletvekilleri hazır bulunurken, soru alınmaması dikkat çekti. Basın toplantısı sonrası CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Milletvekilleri basın toplantısında soru alınmamasına açıklama yaparak tepki gösterdi.

Meclis TV yerine, koro dinletisi

Meclis’in ‘meşru’ Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe tarafından açılan Genel Kurul toplantısına sansür uygulayan BRT, yayına Meclis TV yerine “koro” dinletisi verdi.

Yaşananlar, Gezi Parkı olaylarında Türkiye ana akım medyasının, protestolar yerine “penguen belgeseli” yayınlamasını anımsattı.

Bilindiği üzere Meclis TV’nin organizasyonu BRT tarafından yapılıyor.

Meclis’in ‘meşru’ Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Genel Kurul’u “Meclis Başkanı seçimi” gündemiyle topladı ancak UBP, YDP ve DP’li vekiller, meşru toplantıya katılmayı reddetti.

Bu sırada açılan Meclis TV yayını, genel kurul devam ederken, kısa sürede kesildi.

Özdenefe, “aldığım bilgiye göre Meclis TV yayını kesti. Eğer böyle ise mevzuat gereği yayına devam etmeleri gerektiği hatırlamasını yapmam gerekiyor” dedi.

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali ise “Darbeciler, BRT yayınına müdahale edecek kadar kendilerinden geçtiler” dedi.

Ancak Genel Kurul'u yöneten ve 'başkan' sıfatını taşıyan Özdenefe'nin emrine rağmen yayın başlatılmadı.

Meclis Başkanı ilan edilen UBP Milletvekili Öztürkler:

“Hukukçuların ‘hukuksuzdur’ görüşüyle hukuksuzluk olmaz”

UBP – YDP – DP Hükümeti tarafından, geçersiz oylara rağmen Meclis Başkanı ilan edilen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, “Hukukçuların ‘hukuksuzdur’ görüşüyle hukuksuzluk olmaz” dedi.

Meclis’teki Mavi Salon’da açıklama yapan Öztürkler, hem Meclis hukukçuları hem de emekli Yüksek Mahkeme Başkanı dahil pek çok hukukçunun “oylar geçersizdir” tespitlerine tepki gösterdi, “Bir hukuksuzluğa görüşler karar vermez, mahkeme karar verir. Birilerinin ‘hukuksuzdur’ görüşüyle hukuksuzluk olmaz. İddialar ispatlandığı zaman yasallaşır” iddiasında bulundu.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu’na katılmayan UBP – YDP – DP Hükümeti’ne mensup vekiller, Meclis Mavi Salonu’nda açıklama yaptı, basından gelen soruları ise yanıtsız bıraktı.

Hükümet her zamanki gibi basının ısrarlı sorularına “soru almıyoruz arkadaşlar” dedi, gazeteciler yaşananlar tepki gösterdi.

Hukuk dışı şekilde “Meclis Başkanı” ilan edilen UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, “Bir milletvekilinin zili çalmasına bu meclis tanımlık etti. Başkan buradayken Başkan Yardımcısının meclisi açtığına tanıklık ettik. Bizler tabi sabırlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bugün UBP, DP ve YDP 29 milletvekili ile mecliste hazırdır ve buradadır. İrade de buradadır. 29 milletvekili ile biz meclisi açıp çalıştırmaya geldik” iddiasında bulundu.

CTP’nin meclis başkanlığı seçimini hukuk dışı olarak nitelediğine işaret eden Öztürkler, “Bir hukuksuzluğa, hukuksuz olup olmadığına görüşler karar vermez, mahkeme karar verir. Mahkeme olumsuz karar vermedikçe birilerinin görüşü ile hukuksuz olmaz. Bunlar iddiadır, iddialar ispatlandığı zaman yasallaşır.” ifadelerini kullandı.

Öztürkler’in “başkan” ilan edildiği ancak seçilmediği seçimde kullanılan geçersiz oy pusulaları; hem Meclis hukukçuları hem de emekli Yüksek Mahkeme ve YSK Başkanları tarafından “geçersizdir” şeklinde değerlendirilmişti.

Öte yandan UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun ise toplantıda yaptığı açıklamada, Ziya Öztürkler’in 26 oy ile seçildiğini iddia etti, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin de bunu ilan ettiğini söyledi.

CTP’nin meşru genel kurul toplantısını “işgal” olarak nitelendiren Atun, “Tarihte görülmemiş bir meclis işgali yapılmıştır” dedi.

CTP lideri Erhürman’dan, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin basın “toplantısına” tepki:

“Gazetecilerin sorularına yanıt veremeyen, duymaya bile cesareti olmayan bir hükümet”

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, Fazilet Özdenefe başkanlığındaki Meclis oturumuna katılmayıp, Mavi Salon’da gerçekleştirdiği açıklamada basının sorularını kabul etmediğine işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Gazetecilerin sorularına yanıt vermeyi bir yana bırakın, o soruları duymaya bile cesareti olmayan bir ‘hükumet’” yorumunu yaptı.

Açıklamayı “evlere şenlik bir basın toplantısı” olarak niteleyen Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Evlere şenlik bir basın toplantısı...

Gazetecilerin sorularına yanıt vermeyi bir yana bırakın, o soruları duymaya bile cesareti olmayan bir "hükumet".

Söylenen onca gereksiz söze üç cümlelik yanıt:

1. Ziya Bey Meclis Başkanı değildir. Seçilmemiştir.

2. Meclis Başkanlığı seçimi tamamlanmamıştır.

3. Yalnızca muhalefetin değil, bütün milletvekillerinin görevi, Meclis Başkanı olmayan bir kişinin Meclis Başkanlığı makamını fiilen işgaline bir an önce son verilmesini sağlamaktır.”

İncirli: “Demokrasi anlayışları bu ‘kadarcıktan’ ibarettir”

Mavi Salon’da hükümet ortaklarının gerçekleştirdiği basın toplantısında, soru kabul edilmemesine işaret eden CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, hükümet ortaklarının demokrasi anlayışlarının basın emekçilerinin en doğal haklarından olan “soru hakkını” kullandırtmaması kadar olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Demokrasinin en temellerinden bir tanesidir. Görüşlerinizi ortaya koyuyorsunuz ama basın soru sormak istediği an alel acele oradan ayrılıyorsunuz. Demokrasi anlayışları bundan ibarettir. Sizler orada en doğal hakkınız olan soru sorma hakkını kullanamadınız. Buna müsaade etmediler. Büyük bir telaş içinde toparlandılar ve sonlandırdılar. Demokrasi anlayışları bu ‘kadarcıktan’ ibarettir.

Ziya Öztürkler’in Meclis Başkanlığı seçimini kazanmış kabulü ile hükümetin bir kurgu oluşturmaya çalıştığını belirten İncirli, son 1 aydır yaşanılan sürede “gizli-açık oy ilkesini” açıkça ihlal ettiklerini ve Öztürkler’in Meclis Başkanı seçilmediğini tüm toplumun ve hükümetin de bildiğini ifade etti.

CTP Meclis grubu olarak Meclis çalışmaları önünde engel olma niyetinde olmadıklarını, seçilmemiş bir Meclis Başkanı ile Meclis’in çalıştırılmasının önüne geçmeye çalıştıklarını kaydeden İncirli, “Bu durumu kabul edersek, bundan sonra yaşayacaklarımızı peşinen kabul etmiş sayılırız” dedi.

Fazilet Özdenefe’nin meşru olan görevdeki tek kişi olduğunu vurgulayan ve dünkü Meclis Oturumu açılımındaki ifadelerine işaret eden İncirli, “Özdenefe çağırıyı yaptı. UBP Grubu Meclis Başkan adayını kurula sunsun ve başkanlık seçimi gerçekleşsin. Başkanlık seçimi gerçekleştikten sonra Başkan Yardımcısı ve Divan Üyelerimizi de duyuracağız. Biz hazırlığımızı yaptık. Hiç kimse zannetmesin ki CTP bu hakkından feragat edecek. Etmediğimizi açkıca söyledik” ifadelerini kullandı.

UBP’nin yeniden aday göstermeye cesaret edemediğini, bunun 15 turda devam eden Meclis Başkanlığı seçim süresince açıkça görüldüğünü belirten İncirli, CTP olarak meclise ve hukuka sahip çıkacaklarını, bunun tüm ülkenin savunması gerektiği bir kale olduğunu ifade etti.

Şahali: “Özdenefe görev başında olmasına rağmen meclis icraat gösterebilecek durumda değil”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Grup Başkan Vekilleri Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli, hükümet ortaklarının Mavi Salon’da gerçekleştirdiği basın açıklaması sonrası açıklamalarda bulundu.

Mavi Salon’da gerçekleştirilen basın açıklamasında Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekillerinden Ziya Öztürkler ve Sunat Atun’un Fazilet Özdenefe’nin meclis oturumunu başlatmasını “işgal” olarak değerlendirilmesine değinen CTP vekili Şahali, “Biz ilk günden beridir söylediğimiz şeyi yapıyoruz. Biz meclise sahip çıkıyoruz. Yasal bir mesainin başlamasına teknik olarak engel olunduğunu açıklamak istiyoruz. Genel Başkanımız Tufan Erhürman net bir şekilde ifade etti. Yasal bir şekilde seçilmiş yalnızca Özdenefe’de Meclis’i açma yetkisi vardır. Onun dışında düzenlenmiş devir teslim töreni vesilesi ile Zorlu Bey seçildiği iddia edilen Öztürkler’e görevini takdim etti. Bugün (dün) yaptığımız yasal başkan ve başkan vekili tarafından açılmasıyla normal bir mesai yaptık. Bunun başka bir anlamı yok” ifadelerini kullandı.

Özdenefe’nin nisap sağlanamadığını, gerekçesiyle oturuma 10 dakikalık verdiği aranın tamamlanması gerektiğini belirten Şahali, Meclis çalışanlarının yasaya ve hukuka aykırı bir şekilde meclisi terk ettiğine işaret ederek “Özdenefe görev başında olmasına rağmen meclis icraat gösterebilecek durumda değil” dedi.

Şahali, hiç kimsenin kabullenmemesi gereken bir hukuk ihlalinin hükümet ve hükümet ortaklarıyla gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Öztürkler başkan ilan edildi diye yasal bir niteliği yoktur. Hiç kimsenin kabullenmemesi gereken bu hukuk ihlali hükümetin ve ortaklarının ortaya koyduğu inattır, ısrardır vurdumduymazlıktır. Kazanamamış bir başkanı ilan ederek tamamlanmış bir süreç ortaya koyuyorlar. Biz tamamlanması için çaba ortaya koyuyoruz. Biz buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Burada bir eşik vardır ve bu eşik açılırsa seçimlerin mahremiyet ve anlamı da değişecektir. Demokrasiye inanan hem demokrasinin fazilet olduğuma ve yasanında olmazsa olmazı olduğuna inanlar olarak meclisi sahiplenmeye devam ediyor, görevimizin başında olmaya devam ediyoruz.”