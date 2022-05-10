Yasak bölgeyi ihlal eden 13 kişi tutuklandı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Atikoğlu, 13 zanlının Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal etmek suçuyla yargılandığını belirtti. Mahkemedeki oturum zanlılardan birinin 14 yaşında olması nedeniyle kapalı gerçekleşti.

Polis, 9 Mayıs 2022 tarihinde Zümrütköy'de, 13 zanlının izinsiz ve gizlice yasak bölgeyi ihlal ettiği sırada tespit edilip suçüstü tutuklandıklarını anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.