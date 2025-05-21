Yasak bölgede balık tutan iki kişiye 86 bin 938 TL para cezası

Alsancak’ta yasak bölgede balık avlayan 2 kişi yakalandı.

Polisin açıklamasına göre, Mare Monte Halk Plajı mevkiinde dün saat 12.30 sıralarında Su Ürünleri Avcılığı’na kapalı bölgede olta ile balık avladıkları tespit edilen S.C. (E-66) ve N.M. (E-58) isimli iki kişiye, her biri için 43 bin 469 TL olmak üzere toplam 86 bin 938 TL idari para cezası kesildi.

Gazimağusa’da hırsızlık: 1 tutuklu

Öte yandan, aynı gün saat 06.00 sıralarında Gazimağusa’da bir park içerisindeki büfenin kapısını hasara uğratarak açtığı ve mutfak çekmecesinde bulunan 26 bin TL nakit parayı çaldığı tespit edilen 36 yaşındaki Y.A. tutuklandı.

Polisin her iki olayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.