Kıbrıs’ın kuzeyindeki ortaokullarda, çocukların “başörtüsü” takmalarının önünü açan genelge ile ilgili Türkiye’deki Sabah gazetesine açıklama yapan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Yasağı aşmış olduk, hayırlı olsun” dedi.

Çavuşoğlu, gazeteye yaptığı açıklamasında, “Lise ve üniversitelerimizde başörtüsü sorunumuz yoktu. Almış olduğumuz bu kararla ortaokullarda uygulanan yasağı da bir anlamda aşmış olduk, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle “KKTC”deki ortaokullarda eğitim gören kız çocukları "bone" ve "bandana" takabilecek.

Kıbrıs’ın kuzeyinde, geniş kitlelerin tepkisine neden olan kararın “gerekçesini” yazan Sabah gazetesi, geçtiğimiz hafta İrsen Küçük Ortaokulu son sınıf öğrencisi bir kız çocuğunun okula başörtülü gittiğini; okul yönetiminin, çocuğu okula almadığını yazdı.

Gazete, bunun üzerine Bakanlar Kurulu’nun konuyu gündemine aldığını ve kılık kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gittiğini yazdı.