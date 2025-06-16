Yasadışı sayaçlarla haksız kazanç

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kiraladıkları mülklere KIB-TEK tarafından takılan elektrik sayacına, yasadışı şekilde ‘kontörlü sayaç’ bağlayan bazı mal sahiplerinin, kiracılarının elektrik faturalarından haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

Bu konuda yaşadığı mağduriyeti YENİDÜZEN’e anlatan Şerife Türkel Güney isimli yurttaş, “6 ay boyunca daha fazla elektrik maliyeti ödedim. Elektriksiz kaldım, psikolojik baskıya uğradım. Polise suç duyurusunda bulundum” dedi.

Gönyeli’deki ‘Bohca Tastes’ isimli işyerinin sahibi Şerife Türkel Güney, konuyu polise ve EL-SEN’e gidip şikayette bulunan ilk kişi oldu.

Yaşadığı mağduriyeti YENİDÜZEN’e anlatan Güney, kiracısı tarafından takılan kontörlü sayacın Kıb-Tek’in belirlediği birim fiyatının 5 TL üzerinde olduğunu tespit ettiğini söyleyerek, hazırladığı belgeleriyle polise şikayette bulunduğunu ifade etti.

Kira sözleşmesinde KIB-TEK sayacını kendi üzerine geçirilmesi gerektiği maddesi olmasına rağmen, kiracısının kontörlü sayaç kullandığını belirten Güney, bölgedeki birçok işyerinde aynı durumun yaşandığını kaydetti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu ise, bazı devlet kurumları dahil, birçok kişinin kontörlü sayaç kullandığını ve bu sayaçlar üzerinden kiracısını mağdur ettiğini söyleyerek, "Bu sayaçlar yasadışıdır” dedi.

KIB-TEK yetkilileriyle daha önce bu konuyu görüştüklerini ancak ‘yetkililerin’ söz konusu sayaçların “yasadışı” olmasını teyit etmesine rağmen konu hakkında herhangi bir somut adım atmadığını söyleyen Tuğcu, “Şerife Hanım, bu konuda bize başvuran ilk kişi oldu. Bize verilen belgeler, KIB-TEK’in üzerinden komisyoncu gibi 4-5 TL farkla vatandaşın cebinden paranın nasıl çalındığının belgeleridir” ifadelerini kullandı.

‘Bohca Tastes’ isimli işyerinin sahibi Şerife Türkel Güney:

“Bu uygulama son bulmalı”

Kontörlü sayaç nedeniyle işyerinde kiracısıyla sorunlar yaşadığını YENİDÜZEN’e anlatan ‘Bohca Tastes’ isimli işyerinin sahibi Şerife Türkel Güney, kira sözleşmesinde Kıb-Tek sayacının kendi adına olması maddesi olduğunun açıkça yazdığını ancak, 6 aydan beridir bunun böyle olmadığını söyledi.

6 ayın sonunda Kıb-Tek’ten sayaç bağlattığını ve elektriği kendi ismi üzerine aldığını belirten Güney, kontörlü sayaçların insanları mağdur ettiğini dile getirdi. Uygulamanın sadece kendisini değil, aynı apartmandaki tüm kiracıları etkilediğini vurgulayan Güney, "Bu ülkede birçok kişi aynı durumu yaşıyor ama kimse sesini çıkaramıyor. Bu konuda öncü olmak istiyorum" dedi. Kiracısı tarafından takılan kontörlü sayacın Kıb-Tek’in belirlediği birim fiyatının 5 TL üzeri olduğunu tespit ettiğini söyleyen Güney, 6 ay boyunca yaptığı tüm ödemeleri belgelendirdiğini ve söz konusu belgelerle polise şikayette bulunduğunu ifade etti. Daha önce Kıb-Tek’e konu hakkında şikayette bulunduğunu aktaran Şerife Türkel Güney, Kıb-Tek’in konu hakkında herhangi bir çalışma yapmadığına da işaret etti.

Haziran ayı başlarında Kıb-Tek’ten sayaç bağlattığını yineleyen ‘Bohca Tastes’ isimli işyerinin sahibi,

söz konusu sistemle yasal olmayan yollarla gelir elde edildiğini ve kiracılara psikolojik baskı uygulandığını kaydetti, bu uygulamanın son bulması için yetkililere çağrıda bulundu.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu:

“Bu sayaçlar yasadışıdır”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu ise Kıbrıs’ın kuzeyinde elektrik üretim ve dağıtımda yetkinin sadece Kıb-Tek’te olduğuna vurgu yaparak, bu sayaçların “yasa dışı” olduğunu söyledi, hem Kıb-Tek yönetimini, hem de UBP-DP YDP Hükümeti’ni buna ‘dur’ denilmesi konusunda göreve davet etti.

Tuğcu “yasal olmayan” bu sayaçları birçok kişinin kullandığını ve bunun suç olduğunu söyleyerek, “ Ercan Havaalanı işletmecisi T&T şirketi havaalanında aynı sistemi kullanıyor. Bu sayaçlar Eğitim Bakanlığı öncülüğünde okul kantinlerine takıldı. BRT süzme sayaç ihalesine çıktı, Sinandağ’daki kiracılarına elektrik satacak” diye konuştu. “Bu ülkede elektrik üretip, satan tek yer Kıb-Tek’tir” diyen Tuğcu, “Bir hafta önce biz bu konuda açıklama da yapmıştık. Bize verilen belgeler, Kıb-Tek’in üzerinden komisyoncu gibi 4-5 TL farkla vatandaşın cebinden paranın nasıl çalındığının belgeleridir” şeklinde konuştu.

“Bizim gailemiz vatandaşın mağduriyetinin giderilmesidir”

El-Sen Başkanı Tuğcu, YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmenin devamında, kendilerinin konuyu Kıb-Tek yetkililerine ilettiğini ve onların da “Hiçbiri yasal değil” yanıtını verdiğini aktardı, hem Kıb-Tek yetkililerini, hem de UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bu konuda hiç birşey yapmadığını belirterek, yetkilileri göreve çağırdı. “Bunlar, vatandaşımıza yapılan bu soygunun durdurulması için çok güzel bir örnektir” diyen Ahmet Tuğcu, “Bizim gailemiz vatandaşın mağduriyetinin giderilmesidir. Kullanılan elektrik ücretini Kıb-Tek belirler, ödeyecek olan vatandaş da Kıb-Tek belirlediği fiyatla faturasını öder. Bu da maliyetine satış demektir” ifadelerini kullandı.