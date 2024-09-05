“Yasa dışı sanal bet çalışanlarına, temizlik şirketi üzerinden çalışma izni çıkarttı”

Yasa dışı bahis sitesi ‘Perabet’in elemanlarına, Lefkoşa’daki “temizlik şirketi” üzerinden çalışma izni çıkarttığı tespit edilen C.D. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, zanlının 4 Nisan 2019 - 5 Mayıs 2019 tarihleri arasında meydana gelen “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme, sahte belge hazırlanmasını tahrik etme” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, 2021 yılında gerçekleştirilen operasyonda Y.K.’nin yasadışı bahis sitelerine “call center” hizmeti verdiği tespit edilerek tutuklanan B.K.’ye eşi M.K’.nin Lefkoşa’da faaliyet gösteren temizlik şirketi üzerinden çalışma izni çıkardığının belirlendiğini söyledi.

Polis memuru, 2021’de Y.K.’nın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis memuru, soruşturma kapsamında söz konusu temizlik şirketinden birçok evrakın emare olarak alındığını ve incelemeye gönderildiğini açıkladı.

Polis memuru, emarelerle ilgili yapılan inceleme sonucunun 4 Eylül 2024 tarihinde belirlendiğini, söz konusu temizlik şirketinde muhasebeci olarak çalışan zanlı C.D.’nin sanal bahis sitesinde çalışan 3 kişinin hizmet akdine imza atarak sahtelediğini ve Çalışma Bakanlığına vererek, tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, önceki gün tutuklanan zanlının itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlıyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 2 haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.